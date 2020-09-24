كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - إذا كنت تبحث عن منتج تجميلي متعدد المهام يمكن أن يساعد بشكل أساسي في تحسين حالتك ، فقد يكون زيت الجوجوبا هو الحل.

ويستطيع زيت الجوجوبا المساعدة في حل الكثير من مشكلات البشرة، مثل حب الشباب الذي يصيب صاحبات البشرة الدهنية، إضافة إلي قدرته على معالجة مشاكل البشرة الجافة.

وزيت الجوجوبا هو مستخلص سائل مشتق من بذور نبات أصلي، وتحتوي بذور هذا النبات على مركبات دهنية نادرة تعرف باسم الأحماض الدهنية طويلة السلسلة من الدهون الثلاثية، والمعروفة بقدراتها العلاجية المفيدة.

ونظرا لاحتواء زيت الجوجوبا على كميات كبيرة من هذه الأحماض الدهنية النادرة، فإنه يعد مادة حافظة طبيعية رائعة لمستحضرات التجميل المصنوعة منزليا، حيث يزيد من ثبات العمر الافتراضي لها دون استخدام المواد الكيميائية.

أولا: فوائد زيت الجوجوبا للأظافر



1-يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للفطريات، يمكن أن تكون حلا مثاليا لقدم الرياضيين، ويلعب دورا كبيرا في محاربة فطريات الأظافر.

2-يغذي زيت الجوجوبا أيضا الأظافر بعمق.

3-يعد زيت الجوجوبا قادرا على إصلاح مصفوفة الكولاجين التالفة داخل الأظافر، مما يعزز نموها بشكل صحي، إذا تم وضع قرطة صغيرة منه يوميا.

4-يعمل زيت الجوجوبا كأداة لإصلاح اليدين والأظافر، لضمان الحصول على مظهر صحي.

5-يساعد زيت الجوجوبا على تنشيط الأظافر.

6-يوفر الرطوبة الكافية لمساعدة الأظافر على البقاء حادة لفترة طويلة.

7-يحتوي زيت الجوجوبا على كمية هائلة من فيتامين (هـ)، يعطي خصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا المتجددة، ويعد علاجا ممتازا للأظافر.

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ثانيا: كيفية استخدام زيت الجوجوبا



تأكدي من اختيار زيت الجوجوبا عالي الجودة، للحصول على نتيجة مذهلة بعد استخدامه، ويكون قادرا على الإصلاح.

ويجب وضع القليل من زيت الجوجوبا على الحواف الرأسية للأظافر، ثم القيام بعمل تدليك لطيف على الظفر والجلد لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يتمكن الزيت من اختراق منطقة الظفر بشكل مناسب.

ومن الضروري الحرص على وضع زيت الجوجوبا بشكل متكرر، إذ يساعد الاستخدام المتكرر له على اختراق فيتامين E للجلد بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى الحصول على أظافر صحية، ولكن يجب تكرار هذه العملية مرتين يومياً للوصول إلى نتائج سريعة.

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