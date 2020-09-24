صيحات مميزة شاهدناها بأسبوعي نيويورك ولندن للأزياء الجاهزة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - انطلقت أسابيع الموضة العالمية، وخطفت أنظار الجميع، على الرغم من الصعوبات في ظل تفشي وباء الكورونا، ولهذا شاهدنا عروض أزياء مختلفة من نوعها لأول مرة، إذ تحتم على الكثير من دور الأزياء العالمية أن تقيم عروضًا افتراضية، بينما أقام آخرون عروضًا واقعية، لأعداد محدودة جدًا من الجماهير، للحفاظ على أسس التباعد الاجتماعي.



وخلال عروض أسبوعي الموضة في نيويورك ولندن، شاهدنا صيحات مميزة لمجموعات الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، بعضها جاء غريب ولو قليلًا، وصحيات أخرى مازالت مستمرة معنا من الصيف الماضي، ولمسات مميزة حرصت الماركات العالمية على تقديمها، نقدمها لكِ بالتفاصيل التالية.



الفساتين البسيطة بالألوان الأساسية موضة بسيطة لربيع صيف 2021

الفساتين البسيطة بالألوان الأساسية موضة بسيطة لعام 2021

بعد ظهور درجات النيون بقوة في الأعوام الماضية، كصيحة بارزة، يبدو أن الألوان الأساسية سوف تتربع هي على العرش هذا العام، كموديلات الفساتين الطويلة بعروض Emilia Wickstead، للتصميم باللون الأحمر الصريح بأكمام طويلة وياقة تقليدية، مع حزام الخصر الرفيع.

بينما اعتمدت دار Molly Goddard على فستان أبيض، بسيط ومنسدل مع بعض الكشكشة، وتنسيق مختلف للجوارب الخضراء وشنطة اليد باللون البينك.

والمميز بهذا النوع من الفساتين أنها تناسب كل أجسام الصبايا، كما أن الألوان الأساسية بالموديلات، تكون سهلة التنسيق مع الإكسسوارات كذلك.

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التنانير والفساتين الكورشيه لموديلات كاجوال عصرية





موضة الكروشيه من الصيحات التي شاهدناها العام الماضي خلال موسمي الشتاء والصيف، ويبدو أنها ستستمر لموسم الصيف المقبل، إلا أنها جاءت مختلفة نسبيًا عن السابق، بمشاهدة فساتين وتنانير من الكروشيه، مع تنسيقات مختلفة لبلوزات من خامات أخرى كالقطن الناعم، كالتصاميم بعروض Eckhaus Latta، بينما كنا نشاهد في السابق تنسيق كامل من الكورشيه.

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المعاطف الصيفية قطعة مميزة بخزانتكِ هذا الصيف

المعاطف الصيفية قطعة مميزة بخزانتكِ هذا الصيف

المعاطف الصيفية من القطع الأنيقة التي لا يمكن أن تتخليْ عنها هذا الصيف، ولكي تحصلي على تنسيق عصري، حاولي تنسيق المعطف مع قطع مستوحاة من أجواء الثمانينات، مثلما شاهدنا بعروض Victoria Beckham لأسبوع الموضة في لندن، باختيار بنطلون الشارلستون باللون الأخضر النيون، مع قميص ساتان باللون الأحمر العنبي، لتنسيق عشوائي مستوحى من تلك الفترة.

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التصاميم الهندسية مع الألوان المتداخلة للمرأة القوية

التصاميم الهندسية مع الألوان المتداخلة للمرأة القوية

واحدة من الصيحات الغريبة لعروض هذا الموسم، كانت لدار Matty Bovan، والتي اعتمدت على الأشكال الهندسية مع تداخل الألوان المختلفة، سواء كانت درجات بسيطة أو فاقعة.

بينما طبقت دار Colville فكرة الرسومات الهندسية وخطوط الطول الملونة، بطريقة أكثر كلاسيكية، ملفتة للعين، ولكن ليست بطريقة مزعجة، مخصصة للمرأة القوية، صاحبة الشخصية الحادة.

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العودة للوراء لحقبة التسعينات بلمسات جنونية

العودة للوراء لحقبة التسعينات بلمسات جنونية

لاحظنا أن أكثر من دار أزياء، عادت بعروضها لفترة الثمانينات والتسعينات، كعروض دار LaQuan Smith، للبنتكور الجلد باللون التركواز، مع البلوزة الساتان بدرجة البرتقالي الفاقع، لنشهد تباعدًا غريبًا بين الألوان، كان موجودًا بقوة بتلك الفترة.

أو فساتين الستان المستوحى من فتيات الديسكو، بألوان جريئة أيضًا، مع جاكيت كاروهات، لإطلالة صاخبة، كعروض Halpern.

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تفاصيل الكشكش أساسية بموديلات مختلفة خلال عروض لندن ونيويورك

تفاصيل الكشكش أساسية بموديلات مختلفة خلال عروض لندن ونيويورك

واحدة من التفاصيل التي مازالت مهيمنة على عالم الموضة، هي قصّات الكشكش بقطع الأزياء المختلفة، سواء كانت على الأكمام مثل هذا الموديل بعروض Rentrayage، أو يزين بها الفساتين بعروض Edeline Lee.

وتعتبر صيحة الكشكش رائجة بقوة في السنوات الماضية، وأصبحت المفضلة لدى الكثير من المصممين والنجمات والصبايا بشكل عام، لهذا لم نعد نستغرب إذا وجدناها بغالبية القطع التي تم عرضها بأسبوعي الموضة في نيويورك ولندن.

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