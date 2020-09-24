حذاء المقاتلين آخر صيحات موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - حذاء المقاتلين أو Combat Boots ، هو عبارة عن بوت متوسط الطول ومزود بأربطة من الأمام، ويُعرف بتصميمه الأنيق والمميز.

يمكن اعتماد هذا الحذاء في موسم الصيف والشتاء أيضاً، فبإمكانك تنسيقه مع الفساتين والتنانير القصيرة خلال موسم الصيف، أو مع السراويل الضيقة خلال موسم الشتاء.



شاهدي صور موديلات حذاء المقاتلين صيحة خريف شتاء 2020 واختاري منها الأجمل.



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اعتمدي الـCombat Boot على طريقة نانسي عجرم





يعد حذاء الـCombat من التصاميم المفضلة لـ نانسي عجرم، حيث تنسقه مع مختلف أزياءها.

ظهرت نانسي عجرم بحذاء الـCombat مع سروال جينز ضيق وتي شيرت أبيض مطبوع وسترة مفتوحة باللون الأسود.

وفي إطلالة أخرى، نسقته مع سروال جينز واسع قليلاً بقصّة مستقيمة وطول يصل إلى الكاحل، مع تي شيرت رمادي وسترة جلد.

كذلك اعتمدته نانسي مع سروال جلد ضيق وسترة بدون أكمام باللون الأبيض.



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حذاء الـCombat من عروض أزياء 2020



VALENTINO



برز حذاء الـCombat بقوة في عروض أزياء 2020، وخاصة الحذاء الأسود مثل أحذية ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، Ann Demeulemeester، فالنتينو Valentino، وOliver Theyskens.

وقدمت ماركة شانيل حذاء Combat أسود مع الصوف الأبيض.

كما قدمت ماركة Rochas حذاء المقاتلين باللون الأخضر الداكن وبتصميم بسيط وعصري مع كعب مرتفع ومستوي.

ومن ماركة ميو ميو Miu Miu، اخترنا لكِ حذاء الـCombat الملون بوحي من الطابع العسكري.

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