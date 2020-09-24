تعرفي إلى ذوق النجمات العربيات بالمجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تحرص معظم نجمات الوطن العربي على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة، تميزها عن غيرها، باعتماد موديلات الازياء وتنسيق قطع المجوهرات المناسبة، لتضفي عليهن قدرا من الفخامة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من الإطلالات للتعرفي إلى ذوق النجمات العربيات بالمجوهرات، ويمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لتناسب إطلالاتك المختلفة.

نجوى كرم

نجوى كرم



تعد المطربة اللبنانية نجوى كرم من التجمات العربيات اللاتي تحرصن على تنسيق المجوهرات مع مختلف إطلالاتها، لتبدو بشكل أنيق وجذاب.

وفي هذه الإطلالة؛ اعتمدت نجوى كرم فستانا طويلا مزين بالكرانيش من عند الخصر وحتى نهاية الفستان، وبتصميم كب، ونسقت معها طقم مجوهرات مكون من قرط وأسورة من الذهب الأبيض، وارتدت خاتم مرصع بأحجار الزمرد.

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أحلام

أحلام



المطربة الإماراتية أحلام من أكثر النجمات العربيات حرصا على تنسيق المجوهرات والظهور بإطلالة جذابة ولافتة للأنظار.

ففي هذه الإطلالة؛ نسقت أحلام طقما كاملا من الذهب الأبيض، مكونا من قلادة طويلة وقرط كبير الحجم، وأسورة على شكل ساعة يد، وخاتم صغير الحجم من الذهب الأبيض أيضا.

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نانسي عجرم

نانسي عجرم



تعتبر المطربة اللبنانية نانسي عجرم من النجمات العربيات اللاتي تتمتعن بأسلوب هادئ في الأزياء والمجوهرات.

في هذه الإطلالة الأنيقة لنانسي عجرم؛ والتي ظهرت مرتدية جمبسوت ذهبي قصير، وبأكمام طويلة، نسقت معها قلادة صغيرة الحجم من الذهب الأصفر، وخاتمين أحدهما كبير، والآخر صغير الحجم.

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درة

درة



كعادتها تطل الفنانة التونسية درة على محبيها بإطلالات مميزة، فهي لها أسلوب خاص تتبعه في ارتداء الملابس بجانب تنسيق الإكسسوارات المناسبة، للظهور بأفضل إطلالة ممكنة.

ففي هذه الإطلالة الأنيقة لدرة، ترتدي فستان قصير باللون البيبي بلو وبلمسة لامعة، ونسقت معها قلادة صغيرة الحجم وخاتمين من الذهب الأبيض، وساعة بحزام عريض من الذهب الأبيض أيضا.

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مايا دياب

مايا دياب



في إطلالة جذابة للمطربة اللبنانية مايا دياب، ظهرت مرتدية فستان طويل مزين بالترتر، ولم تغفل تنسيق المجوهرات المناسبة، بارتداء قرط كبير الحجم من الذهب الأبيض ومرصع بالكريستال، وقلادة طويلة من الذهب الأبيض والكريستال.

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ياسمين صبري

ياسمين صبري



في آخر ظهور للفنانة المصرية ياسمين صبري، ارتدت فستانا قصيرا باللون الأخضر ومزين بالشراشيب من الخصر وحتى نهاية الفستان، وحزام من نفس قماش الفستان.

ولم تغفل تنسيق المجوهرات لتضفي قدرا من الجاذبية والأناقة على إطلالتها، حيث ارتدت قلادة رفيعة تلتف حول الرقبة، وساعة يد وأسورة مكونة من عدة طبقات من الذهب الأصفر.

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