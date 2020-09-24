منة عبدالعزيز بعد إخلاء سبيلها: أنا اتغيرت.. وبقيت أقفل التيشرت

علاقات و مجتمع

بحساب جديد وملابس بسيطة، هكذا أطلت منة عبدالعزيز، والمعروفة بـ فتاة التيك توك، في أول ظهور لها عقب إخلاء سبيلها، حيث نشرت فيديو عبر صفحة جديدة حملت اسمها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة مرتدية "تي شيرت"، محتشم، ولملمت شعرها، ووضعت روج لامع، وقالت في الفيديو الذي وثق أول حديث لها بعد إخلاء سبيلها، إنها لا تمتلك أي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن كل الحسابات التي تحمل اسمها لا تمت لها بصلة.

ولفتت "منة" إلى أنها دشنت حسابا جديدا، لأنها أصبحت شخصية جديدة، مختلفة عن منة عبدالعزيز السابقة، بحسب تعبيرها.

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وقالت "منة" في الفيديو، "وحشتوني عاملين إيه، آخر حكم في قضيتي يوم 30-9"، وهو الحكم النهائي، مشيرة إلى أنها أصبحت فتاة أخرى بفضل برنامج التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت "منة" في الفيديو المطول الذي نشرته عن تغير شخصيتها، "بقيت بلبس تي -شيرتات مقفولة مش زي قبل كدة، أنا أتعملي برنامج نفسي تأهيلي في وزارة التضامن، عشان دماغي ترتاح، وأعرف أتعامل صح مع الناس عشان منة تبقى كويسة".

وأكملت، "أنا مش منة بتاعة زمان اللي بتمسك سجارة أو دماغها طايشة لأ أنا أتغيرت والبرنامج التأهيلي النفسي عمل معايا كدة، وبقيت كويسة وبقيت حاجة تانية، وبشكر المحامية بتاعتي وبشكرهم كلهم".

يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الأشخاص، في فندق بالهرم، وخرجت تشكو تعرضها للاغتصاب في فيديو على "إنستجرام"، ثم عادت لتنفي كلامها وتبرئ بعض المتهمين.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتجرى التحقيقات حاليا، وفي انتظار صدور الحكم، وتم إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.