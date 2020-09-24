مادلين طبر تتلقى عرض زواج بصورة من 45 عاما.. "أنا طالب ايدين القمر"

لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين طبر جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من ذكريات المراهقة.

وظهرت مادلين في الصورة التي التقطت عام 1975، أي قبل نحو 45 عاما، بتايور قصير يبدو أنه ملابس المدرسة، حيث ارتدت تحته قميص، وكانت الصورة في بعلبك بلبنان.

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وكتبت مادلين طبر في تعليقها على الصورة توقيت التقاطها ومكانها، وقالت إنها تستعيد الذكريات، فيما يبدو أنها كانت في عمر المراهقة.

وتفاعل جمهور مادلين طبر معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "طول عمرك أنثى جميلة"، و"حياة أغلى حاجة أنا طالب أدين القمر"، و"ابتسامتيك ورقتيك ما تغيرت ملكة طول العمر".