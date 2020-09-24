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لايف ستايل
شاركت الفنانة اللبنانية مادلين طبر جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من ذكريات المراهقة.
وظهرت مادلين في الصورة التي التقطت عام 1975، أي قبل نحو 45 عاما، بتايور قصير يبدو أنه ملابس المدرسة، حيث ارتدت تحته قميص، وكانت الصورة في بعلبك بلبنان.
وكتبت مادلين طبر في تعليقها على الصورة توقيت التقاطها ومكانها، وقالت إنها تستعيد الذكريات، فيما يبدو أنها كانت في عمر المراهقة.
وتفاعل جمهور مادلين طبر معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "طول عمرك أنثى جميلة"، و"حياة أغلى حاجة أنا طالب أدين القمر"، و"ابتسامتيك ورقتيك ما تغيرت ملكة طول العمر".
كانت هذه تفاصيل خبر مادلين طبر تتلقى عرض زواج بصورة من 45 عاما.. "أنا طالب ايدين القمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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