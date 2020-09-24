وصلة رقص وغناء لتامر حسني وزينة على نغمات "اختراع" (فيديو)

لايف ستايل

ظهر الفنان تامر حسني محتفلا بأحدث أغنياته "اختراع" التي شاركه غنائها المطرب محمود العسيلي، وانتشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهر تامر مع زينة، وشقيقتها، يغنون الأغنية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية الجديدة، وكانت من بين التعليقات على الفيديو، "أنت مش خايف من بسمة يا تامر"، و"شكله سعيد أكتر من يوم عيد ميلاده"، و"خليها تفرح شوية"، و"أحلة زينة وتامر".

يذكر أنه يجمع الفنان تامر حسني وزينة علاقة صداقة قوية بدأت منذ فترة ظهورهما معا، وتطورت مع الوقت حتى جمعهما من جديد فيلم "الفلوس".

ومن المنتظر أن يطرح الفنان تامر حسني، أحدث ألبوماته الغنائية نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن.