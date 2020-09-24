سمية الخشاب بفستان أحمر وتحصن نفسها من الحسد: قولوا ما شاء الله

لايف ستايل

بعد صورها بالبرتقال، خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، وشاركت الصور مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشصخية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت سمية الخشاب وسط الورود الحمراء، كما ارتدت فستان من اللون الأحمر الناري، "لإيشتيل"، مفتوح من الأمام، كشف عن ذراعيها.

واختارت سمية الخشاب إطلالة تليق بعيد الحب، فوضعت مكياح سموكي وروموش كثيفة، وتسريحة شعر كلاسيكية.

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وكتبت سمية الخشاب في تعليقها على الصور التي كانت بعدسة حسين باشا، "حب نفسك وخلي كل يوم من أيامك عيد حب".

تسريحة شعل سمية الخشاب كانت بأنامل محمود عامر، أما المكياج فكان لمسات أمين.

وتحصنت سمية الخشاب من الحسد في التعلياقت بعدسة زرقاء وما شاء الله، حيث قالت إحدى المتابعات، "إيه العسل ده كلو يا قلبي أنا خايفه احسدك"، لترد عليها سمية الخشاب، "قولي ما شاء الله يا حبيبتي".

تفاعل الجمهور بشدة مع صور سمية الخشاب عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "سواء بالأحمر أو بأي لون إنتي ملكة ف كل الألوان أصلا سمية القمر أوي"، و"أنت قمر، إنتي جميلة تلبسي أحمر أو أسود أو أي لون أنت جميل، أنت قمر".