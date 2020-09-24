بوسي شلبي في تحدي الطفولة مع محمود عبدالعزيز: حلو من يومه (صور)

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، في التحدي الجديد الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، childhood photo challenge، الذي يوضح وجه المقارنة بين ملامح الصغر والكبر، بالإضافة إلى العديد من الصور المضحكة، التي تبين نظراتهم في مرحلة البراءة والطفولة.

وشاركت الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في التحدي بصورتين برفقة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في الماضي والحاضر، مستعيدة الذكريات التي جمعت بينهما.

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لقيت الصورة التي شاركتها الإعلامية استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وكان من أبرز التعليقات، "الله يرحمه ويغفر له ويغمد روحه الجنة يارب سمع ومجيب الدعاء يارب، محمود عبد العزيز قمر الله يرحمه وسامة أكتر من ولاده حتى، وسيم من يومه، حلو من يومه".

قصة بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز

قالت بوسي شلبي إنّها وقعت في غرام محمود عبدالعزيز حين رأته للمرة الأولى في فيلم "حب لا يرى الشمس"، وزاد حبها له في فيلم "العذراء والشعر الأبيض"، لتتحول مع الوقت من معجبة إلى زوجة وحبيبة، عاشت معه قصة حب على مدار 18 عاما.

ورغم فارق العمر الكبير بينهما، إلا أنّ الثنائي محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي، عاشا حياة هادئة ومستقرة، على مدى 18 عاما، حتى رحل عبدالعزيز في 12 نوفمبر 2016.