ملكة جمال المحجبات تنفي ارتباطها بمعز مسعود: لم أتزوج (صور)

علاقات و مجتمع

علقت سارة حورية، ملكة جمال المحجبات سابقًا، على تداول صورتها على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، على أنها ملكة جمال الجامعة الأمريكية لعام 2003 والزوجة الأولى للباحث الإسلامي معز مسعود، بالتزامن مع أنباء ارتباطه بالفنانة حلا شيحة.

وقالت "حورية"، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "أنا سارة حورية ملكة جمال محجبات مصر 2016، وطبيبة أسنان، ولم يسبق لي الزواج مطلقًا، سواء بمعز مسعود أو غيره"، مرفقة صورة لها خلال ارتدائها "تاج" فضي لامع، مع حجاب أسود وعباءة فضفاضة منقوشة.

وطالبت ملكة جمال المحجبات من متابعيها مشاركة ذلك المنشور، بهدف عدم الزج باسمها ضمن زيجات الباحث الإسلامي.

يشار إلى أنه حالة واسعة من الجدل، صاحبت أنباء ارتباط الفنانة حلا شيحة، بالباحث الإسلامي معز مسعود، عقب ما يقارب السنة عن انفصاله من زوجته الثالثة شيري عادل.

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الأمر الذي زائد من تأكيد الشائعة، هو تعليق "حلا" على آخر صورة لـ"مسعود"، ظهر خلالها أثناء لعبه على "جيتار" خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد الفنانة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة".

تجاهل الباحث الإسلامي جميع التعليقات، عدا ما دونته "حلا"، ليرد عليها: "شخص مميز جدًا".

ولم ينف أو يؤكد الثنائي صحة نبأ ارتباطهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال تصريحات إعلامية حتى الآن.