أحمد فلوكس ينشر صورا تجمعه بطليقته.. ومتابعون: هل عاد إليها؟

علاقات و مجتمع

عاد الفنان أحمد فلوكس يثير الجدل وحيرة متابعيه من جديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته عدد من الصور التي تجمعه بزوجته الأولى المغربية رابيا، وأم ابنه الوحيد سيف، وكانت من خارج الوسط الفني وتعمل عارضة أزياء.

وشارك الفنان عددا من الصور التي تجمعه برابيا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهر خلالها وهو يحتضنها.

مئات التعليقات تلقاها الفنان على الصورتين الذي قام بمشاركتهم عبر حسابه، ما بين الحيرة وتقديم التهانئ كونها مؤشرات عن عودته لها، وكان من أبرزها، "ربنا يسعدكم ويجمع شملكم من ثاني وسيفو يكبر بين أجدع أم وسيد الرجال فعزكم ودلالكم مهما لفيت يا أحمد مش هتلاقي بظفر أم ابنك رابيا، تحية كبيرة مني ليها وكفاية عندي أنها بنت بلدي، أحسن شي سويته والله إنك جمعت الشمل، رجعوا لبعض، الف مبروك أحلى خبر مبروك لوالدة سيف هو دا الكلام ربنا يسعدكم عايزين بقى أعمال تكسر الدنيا، خير ما عملت".

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أنباء عن عودة أحمد فلوكس لزوجته الأولى

وتداولت أنباء عن عودة الزوجين السابقين، لأن علاقة الود لم تنقطع بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود ابنهما.

وأوضح أن زوجة "فلوكس" السابقة وابنهما انتقلا للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي، وكان على اتصال دائم بهما لكن عودتهما لبعض مجرد شائعة.

وفي وقت سابق، شارك الفنان متابعيه بصورة له مع زوجته السابقة، وعائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في يوليو الماضي.

وعلق على الصورة، قائلًا: أبي وإخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري، أحبهم ودائمًا داعم لهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعد عنهم كل سوء".

وانهالت التعليقات من متابعيه، "ربنا يخليكم لبعض، العائلة أهم شيء بالحياة، ربنا يجمعكم على خير"، وغيرها.