محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

مثل الكثير من الأشياء في عالمنا، غالبا ما نعتبر طعامنا يستعمل مرة واحدة. نحن نتخلص من الأطعمة التي لم تؤكل التي كان يمكن حفظها أو طهيها بقليل من التخطيط.

وفيما يلي بعض الطرق المعروفة لحفظ الطعام:

التجفيف:

تجفيف الطعام إحدى أقدم الوسائل للاحتفاظ بالطعام ويمكن فعلها بوسائل قليلة للغاية طالما أنه يوجد حرارة وأشعة الشمس. وأحد أكبر فوائد التجفيف هو اكتناز كمية أطعمة كبيرة.

يمكن تجفيف أغلب الأطعمة تقريبا –مثل الفواكه المجففة والطماطم المجففة بأشعة الشمس- هذا خيار مثالي لشراء منتجات موسمية وتجفيفها للاستخدام طوال العام.

التخمير:

هذه العملية للاحتفاظ بالأطعمة من بين الوسائل الأكثر تقدما. وكانت تستخدم لمئات السنين كوسيلة ليس للاحتفاظ بالأطعمة فحسب ولكن أيضا لاستغلال الفيتامينات والمعادن الصحية.

من خلال التخمير باللبن، تنمو البكتيريا الجيدة وتحفظ الفواكه والخضروات الطازجة بينما تعطي أيضا للجسم جرعة من البكتيريا الصحية. تظهر الدراسات أن هذه البكتيريا رائعة للمعدة، بحسب موقع "ذا جود تريد" الأمريكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرق سهلة لحفظ الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.