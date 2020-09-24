س وج.. كيف تدعم مناعتك خلال الخريف لمواجهة الفيروسات والأمراض

صحة

الجهاز المناعي واحد من أكثر الأجهزة أهمية خلال فصل الخريف لحماية الجسم من الأمراض التي يمكن الإصابة بها بسبب التقلبات المناخية في هذا التوقيت من السنة، وهناك بعض النصائح الطبية التي يجب الأخذ بها خلال الخريف بحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، وكذلك أسئلة وأجوبة حول المناعة في الخريف.

سبب انخفاض مناعة الجسم في الخريف؟

معظم البكتيريا والفيروسات تنشط في ظل غياب الشمس، لأنها تحب الرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة، وهو ما يؤثر في جسم الإنسان، وخاصة الطقس وتغيراته

كيف ندعم مناعة الجسم

أولا لزيادة المناعة خلال الخريف يجب الاهتمام بالتغذية والمحافظة على توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات،.

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تناول أغذية غنية بفيتامينات "A ،B5 ،C ،D ،F ،PP"، التي تعتبر مهمة لجهاز المناعة، تلك الفيتامينات موجودة في الجزر، الفلفل الأحمر، الطماطم والليمون والحمضيات الأخرى والمكسرات والبقول والتفاح والخضروات والسمك.

القيام بالتمارين البدنية، حيث ان الحركة تنشط العمليات داخل الجسم وتحفز جهاز المناعة حتى أن عملية تنظيف المنزل اليومية تعتبر من التمارين البدنية وتساعد في تحفيز مناعة الجسم.

النوم جيدا، لأن قلة النوم واضطراباته تضر بالصحة وبالطبع كل شخص يحتاج إلى فترة زمنية مختلفة للنوم، فالبعض تكفيهم 7 ساعات والبعض الآخر 9 ساعات.

أخذ "الأمصال"، لأنها وسيلة فعالة جدا للوقاية من الأمراض المعدية بما فيها الفيروسية التي تسبب الإنفلونزا.

تساعد المستحضرات الطبية التي تساعد في تقوية مناعة الجسم، على دعم جهاز المناعة، ولكن يجب تناولها بعد استشارة الطبيب فقط، لتجنب الآثار الجانبية.