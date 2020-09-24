هل يمكن منع الرجل من الطلاق وتعدد الزوجات بحكم قضائي؟.. الإفتاء تجيب 

علاقات و مجتمع
يعد الطلاق وتعدد الزوجات، من الحلول التي يلجأ لها الرجال عند استحالة العشرة الزوجية، أو حتى حال رغبته في التعدد، بما يمليه عليه أسس وقواعد الشرع التي تحدد تلك الأختيارات.
وكان إحدى الزوجات تسأل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عن عن إمكانية القضاء في منع الرجال من الطلاق وتعدد الزوجات.
ومن جانبه أوضحت "الإفتاء" إن تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل، كما أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداءً، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها.
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