قصة كفاح انتهت باختيار "وفاء" ضمن الأمهات المؤثرات: أولادي سبب تكريمي

علاقات و مجتمع

صنعت من المعاناة وقسوة الظروف، نجاحها واختلافها، تمردت على الظروف حتى تستطيع تربية ابنائها وتقدم أبناء يفخر بهم الجميع، لتصبح من بطلات الجيش الأبيض التي تنضم لقائمة الـ 20 من الأمهات المؤثرات.

وفاء أمين أحمد، استطاعت بالصبر والكفاح أن تنضم إلى قائمة الأمهات المؤثرات، بعد اختيارها للتكريم من رؤساء تحالف أحد الاحزاب السياسية.

Advertisements

تروى السيدة صاحبة الـ 58 عامًا، قصة كفاحها التي بدأت بمساعدة زوجها والعمل لتربية ابنائها الـ 4 "أحمد، رنا، هالة، نريمان"، وأصرت على تعليم ابنائها أفضل تعليم حتى تصل بهم إلى المستوى الذى تمنته وفق حديثها لـ "هُن".

وبفضل العمل الجاد المستمر استطاع أبناؤها التخرج من آداب انجليزي، تربية طفولة، زراعة قسم ادارة أعمال، رغم عملها رئيس مكتب التمريض في بني سويف، إلا أنها استطاعت التوفيق بين عملها وأبنائها.

رغم تعرضها للإصابة بفيروس كورونا إلا أنها لم تستطيع ترك عملها، "كنت عايزة انزل بعد الإصابة بـ 15 يوم لكن أولادي رفضوا، عمري ما فكرت اسيب الشغل لأني بحب شغلي جدا".

"أولادي دول ثمرة تعبي" هكذا وصفت "وفاء" العلاقة التي تجمعها بأبنائها فهم الحياة بالنسبة لها، وعن شعورها بعد التكريم، قالت "فرحت جدا أن ثمرة حياتي كانوا سبب في تكرمي وأني وصلت للمرحلة دي، تعب سنين ربنا كافئني عليه".