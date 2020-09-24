ما أسباب جفاف الأنف وكيف يمكن مواجهته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعاني بعض الأشخاص من جفاف الأنف. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن جفاف الأنف يعني جفاف الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ما يمنع الأغشية من أداء وظائفها المتمثلة في تجهيز هواء التنفس ومكافحة الجراثيم.

وأضافت الرابطة أن جفاف الأنف له أسباب عدة تتمثل في العدوى كالإنفلونزا أو الحساسية أو تنظيف الأنف المتكرر أو دخان السجائر أو جفاف الهواء على سبيل المثال بفعل مكيف الهواء أو المدفأة.

وتتمثل أعراض جفاف الأنف في انسداد الأنف والشعور بحكة وحرقان وخلل بحاسة الشم والعطس ونزيف الأنف.

ويمكن مواجهة جفاف الأنف من خلال استخدام قطرات وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان؛ حيث إنها تعمل على ترطيب الأغشية المخاطية. وللغرض ذاته ينبغي أيضا شرب الماء بكمية كافية، أي بمعدل لا يقل عن لترين يوميا.

وفي حال استمرار المتاعب، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء جفاف الأنف.

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