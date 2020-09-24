تبرع بمجوهراتها لـ 57357 بعد وفاتها.. قصة حب محمد وفيق وكوثر العسال

علاقات و مجتمع

صلة قرابة ثم صداقة وطيدة تطورت إلى علاقة حب كبيرة جمعت بين محمد وفيق وبين الفنانة كوثر عسال لتنتهى بسبب خجله بزواجها من فنان آخر، ثم العودة للحب الأول، هكذا كان التطور الطبيعي والتدريجي لعلاقة الفنان محمد وفيق والفنانة كوثر العسال، حيث وقع في غرامها منذ أن كانا في مرحلة طفولتهما، بحكم الجيرة، رغم فارق العمر بينهما الذي وصل لـ8 أعوام.

ويتزامن اليوم 24 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، ويُقدم "هُن"، لقطات من حياته مع الفنانة كوثر العسال، خلال السطور التالية.

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كان الخجل سببا في ضياع حب وفيق، وزواج كوثر من الفنان عبدالمنعم إبراهيم، وظل ينتظرها طيلة حياته، حتى وفاة زوجها، ليقرر عرض الزواج عليها مجددًا، ليتزوجا بعد قصة حب دامت 20 عاما.

وفي لقاء له ببرنامج "عُقد النجوم"، عبر "وفيق"، عن مدى حبه وإخلاصه لزوجته كوثر العسال، قائلاً: "إحنا كنا أصحاب أوي طول عمرنا، وقرايب وساكنين جنب بعض، وبعدين فرّقت بيننا الأيام، أنا دلوقتي بخاف أزعلها، أنا وكوثر مالناش غير بعض، يعني هي مالهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض".

تبرع بمجوهراتها لمستشفى سرطان الأطفال ولحق بها بعد وفاتها

حياة هادئة مستقرة عاشاها الثنائي وفيق وكوثر، إلى أن اقتحم السرطان حياتهما وأعلن انتصاره عليها لتتوفى في 30 سبتمبر خلال عام 2013، وقرر أن يتبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهما بالمهندسين، بكل ما فيه من آثاث إلى أحد الشباب المقبلين على الزواج، وقرر أن يعيش على ذكراها حتى لحق بها في 2015، وأوصى بأن يُدفن إلى جوارها.