الملابس المناسبة لطقس الخريف الممطر: "ابعدي عن الكوتشي الأبيض"

لايف ستايل

تستعد البلاد خلال الأيام القادمة لأمطار خفيفة، الجمعة، من المقرر سقوطها على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع بداية فصل الخريف.

ويخشى العديد الإصابة بنوبات البرد، والأنفلونزا، بسبب ارتداء ملابس غير ملائمة للطقس، فيقع العديد في حيرة اختيار الزي الأنسب خلال هذه الأيام مع بداية فصل الخريف.

خبيرة أزياء توضح الملابس المناسبة لطقس الخريف

وقالت خبيرة الأزياء، شيماء الحسيني، إن تصميمات الـ "ديمى سيزو" هي الأنسب لهذا الطقس، "بمعنى القطع اللي تنفع للفصلين، لا هي شتوي ولا هي صيفي".

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وأضافت الحسيني لـ"هن"، أنه "يفضل اختيار قطع بـ كُم لكن خفيفة إلى حد ما، زي التيشيرتات أو البلوزات".

وعن ملابس السيدات، قالت: "ممكن حاليًا يلبسوا قطعة خفيفة، ويختاروا معاها بونشو، أو كارديجان أو أي شال تقيل إلى حد ما".

أما الرجال، فيفضل ارتداء الجواكيت الجينز أو الجبردين، مع التيشيرتات أو القمصان، مع الاهتمام بالاسكارفات.

هذه الألوان مُفضلة لهذا الطقس

وعن ألوان الملابس المناسبة لهذا الطقس، أكدت خبيرة الأزياء، أن أفضل الألوان هي الألوان الغامقة، أمثال الأسود، البُني، الكُحلي، أو الزيتي، والابتعاد عن الفواتح التي يمكن أن تتأثر بالأمطار.

ابتعدي عن "الكوتشي" الأبيض

وأوضحت خبيرة الأزياء، أن أفضل الأحذية التي يمكن ارتداءها حاليًا هي الـ "هاف بوت" للسيدات، أو الأحذية المقفولة للجنسين.

وتابعت: "أهم حاجة يختاروا أحذية بألوان غامقة، ويبعدوا عن الكوتشي الأبيض".