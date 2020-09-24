هل إنصاف الزوج لزوجته على أمه فيه إثم؟.. داعية يجيب

فتاوى المرأة

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قد يقع خلاف بين الزوجة وحماتها لسبب ما وقد ينصف الزوج زوجته على والدته وهو ما يجعله يقلق بشأن هذا متساءًلا هل يجوز ذلك ؟.

وعليه توجه احد المشاهدين بسؤال للشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، بأنه قلق بشأن انصافة لزوجته على حساب والدته.

وأجاب الفيل، إن المجتمع به مشكلة كبيرة، وهى خاصة بالخلافات بين الزوجة والأم فى البيت، لافتا إلى أن الكثير من الأزواج ينصف زوجته على أمه، وهذه كارثة ومخالف لتعاليم الدين الإسلامى.

وأضاف: "لازم توازن بين زوجتك وأمك، وتبذل كل جهدك لهذا، فإذا فشلت لا تنصف زوجتك على أمك".

واستشهد الداعية الإسلامي بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إذا اتخذ الفيء دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وتعلم لغير الدين ، وأطاع الرجل امرأته ، وعق أمه ، وأدنى صديقه ، وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات في المساجد ، وساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القينات والمعازف ، وشربت الخمر ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ; فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع".