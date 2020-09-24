طريقة عمل دجاج مشوى بدبس الرمان

كتب: هن - 05:21 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020

يعتبر الدجاج المشوي من الأكلات المفضلة، بإختلاف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج على قد الأيد، على سي بي سي سفرة. المكونات دجاجة. زبادي. دبس رمان. بهارات. زعتر جاف. بصل بودرة. ثوم بودرة. Advertisements ملح. فلفل أسود. خل. بصل. فلفل ألوان. طريقة التحضير تتبل الدجاجة بزبادي وبصل وزعتر وخل وثوم وبصل بودرة وكمون وملح وفلفل ودبس الرمان. توضع في صينية على فلفل ألوان وتغطى بورق فويل وتترك على النار حتى تستوي ثم تدخل الفرن تحت الشواية لأخذ اللون.

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