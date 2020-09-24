متحكمة في مصيره مع الفريق.. مرات ظهرت فيها زوجة فايلر خلال تدريبه النادي الأهلي

علاقات و مجتمع

حالة من القلق يعيشها عُشاق النادي الاهلي، عقب تردد أنباء بشأن احتمالية استمرا مدرب الفريق رينيه فايلر، حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع رينيه فايلر بشأن مصيره من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: "رينيه فايلر يريد الاستمرار في النادي الأهلي، ولكن زوجته هي التي تعارض استمرار تواجده سواء في مصر أو في المنطقة العربية بشكل عام".

لتتصدر على الفور زوجة مدري القلعة الحمراء محركات البحث حول مواقع التواصل الاجتماعي.

فمنذ أن وضع قدميه بالنادي الأهلي، أصبح السويسري رينيه فايلر، صاحب الـ 47 عاما، واحدا من أهم الأوراق الرابحة للفريق، محليًا وأفريقيًا، لم يترك "فايلر" فرصة للسقوط، وسرعان ما يُبدل أوراقه سريعًا للحفاظ على هوية الفريق، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المُمكنة.

زوجة فايلر التي تظهر حاليًا بقوة حول قراره في الاستمرا من عدمه، كانت حاضرة في بعض المناسبات لتدعم زوجها في بداية مشواره مع الأهلي، والتي لم تزيد عن مناسبتين.

ويرصد "هُن" صور رصدت ظهور زوجة مدرب الأهلي خلال مشواره مع الفريق.

حفل تسلم درع الدوري الـ 41

كانت المناسبة الأولى، التي جمعت بين اللاعبين، والإدارة، و"فايلر" عقب توليه مهام التدريبات، هي حفل تسليم درع الدوري الـ 41، في أكتوبر الماضي، الذي حرص السويسري على حضوره.

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والتقطت عدسات الكاميرات صورة لزوجة المدرب على أحد مقاعد الحفل، وباتوا يتداولونها بقوة حينها.

زوجته بمران التتش

داخل التتش، وخلال تدريبات الفريق في أكتوبر الماضي، حرصت زوجة فايلر على التواجد معه، وحضور المران رفقة لزوجها، كنوع من الدعم له.

والتقطت صورة لها وهي تجلس على أحد المقاعد، لتتابع مران الفريق تحت قيادة فايلر.

الجدير بالذكر أن زوجة المدرب السويسري لم تتواجد معه بصفة مستمرة في القاهرة، لكنها تحضر للبلاد بين الحين والآخر لرفقة زوجها.