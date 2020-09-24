كتب: هن - 04:01 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020

تعبر شوربة البصل من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل شوربة البصل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير شوربة البصل زيت زيتون زبدة صويا صوص بصل احمر شرائح سكر بني ملح فلفل Advertisements مرقة زعتر فريش كريمة جبنة مبشورة باجيت محمص طريقة تحضير شوربة البصل - يشوح البصل مع زيت ويضاف ملح وزبدة ويقلب حتى يطرى البصل. - يضاف صويا صوص ويغطى. - تضاف مرقة وسكر بني ويغطى. - تضاف الكريمة وتتبل بفلفل أسود. - يوضع الخبز في صاج ويرش بزيت زيتون وجبنة على الوجه، ويتبل بملح وفلفل ويدخل الفرن حتى يحمص. - وتغرف في طبق التقديم. - وتقدم مع الخبز المحمص.

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