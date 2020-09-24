كتب: هن - 03:42 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020

البلح في موسمه يمكن عمله بأكثر من طريقة، مثل كيكة البلح، كما يمكن تجفيفه وحفظه لرمضان، أو عمل العجوة، وكذلك البلح باللبن، وغيرها من الوصفات اللذيذة المغذية والتي يمكن عملها في البيت كحلوى. يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل البلح بالمكسرات كسناك في البيت. المقادير تمر مخلي من البذور. جوز هند. مكسرات (بندق – فسدق – لوز). Advertisements طريقة عمل تمر بالمكسرات يفتح البلح من المنتصف، ويزال من النواة. توضع المكسرات، سواء مكسرة ومجروشة أو كاملة في منتصف البلح. يغلق البلح على المكسرات. يدحرج البلح في السكر أو جوز الهند. يدحرج البلح في صوص الشوكولاتة الداكنة أو البيضاء. تكرر هذه العملية حسب الكمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل تمر بالمكسرات والشيكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.