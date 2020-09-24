طبيب يتنمر على أصحاب متلازمة داون: "متخلفين ومشوهين وزي البقر"

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور أصحاب متلازمة داون، وذوي الهمم، بعدما تنمر بهم طبيب تغذية يُدعى "جودة محمد عواد"، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر الطبيب خلال المقطع، الذي ناقش فيه مشاكل الأمراض الوراثية وهو يتنمر على ذوي الهمم، قائلًا: "للأسسف الأمراض الوراثية حجمها في مصر كبير، نسبة المتخلفين والمشوهين اللي بيسموهم أصحاب متلازمة داون، عدت 10%، ودول حالات التخلف العقلي، غير المصابون واللي اتعرضوا لحوادث".

وتابع الطبيب: "أصحاب العاهات مينفعش نصفهم بذوي الهمم، لأن دي كلمة كبيرة أوي، هما أبقار أذكياء في بقرة ذكية، وفي بقرة ضاحكة".

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وتابع الطبيب: "لو شاب رايح يتجوز ولقى إخوات العروسة من المتخلفين ولا أمها ولا جدتها يمشي فورًا لأنه وراثي".

أولياء أمور ينتفضون ضد التنمر: لازم يتحبس

من جانبها قالت رنا محمد، أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يُدعى "محمد" 8 سنوات: "أنا مصدومة من محتوى الفيديو ومن اللي بيقوله وإزاي دكتور هو اللي يقول كدة ويتنمر، رغم أن الدولة بترعى أولادنا".

وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "أنا بطالب بمعاقبة الطبيب ده لأنه متنمر، لازم يتحاسب ويتحبس".

كلمة معاقين أصلًا مرفوضة

وقالت "إيمان" والدة الطفلة "هنذادة"، 5 سنوات من أبطال الداون: "أصلًا كلمة معاقين أو ذوي الإعاقة كلمة مرفوضة وكلها تنمر".

وتابعت: "أولادنا مش معاقين ولا ناقصهم حاجة بالعكس أذكياء وقادرين يتفوقوا، وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة لاحتياجهم معاملة خاصة، وهما فعلًا ذوي همم".