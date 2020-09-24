طريقة عمل صوص المايونيز

كتب: هن - 01:54 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020

يعتبر المايونيز من الصوص الذي يفضل البعض تناولة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة عمله في المنزل للشيف أميرة شنب. مقادير المايونيز 2 صفار بيض 3 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس ملعقة كبيرة خل ابيض Advertisements ملعقة كبيرة مستردة ملح كوب لبن 2 ملعقة كبيرة نشا طريقة تحضير المايونيز على النار اخلطى كوب حليب خالي الدسم مذوب فيهم ملعقتين كبار نشا ثم ارفعيه على النار و قلبيه حتى يغلي. اضربي صفارين بيض مع ثلاث ملاعق كبار زيت عباد الشمس في الخلاط ثم ضيفى ملعقة كبيرة خل أبيض ومعلقة كبيرة مستردة وملح. صبي الخليط وهو مازال ساخنا ملعقة ملعقة تدريجيا إلى خلطة الزيت السابقة ونضرب حتى الحصول على قوام المايونيز.

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