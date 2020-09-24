توقعات الأبراج اليوم 24-9-2020: الدلو يقابل شخصا جذابا.. والميزان مهتم بالروحانيات

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

قد يكون لديك صديق يحب الثرثرة ولكنك لست من هذا النوع الذي يحب النميمة، وما تسمعه منه يشوبه الكثير من المبالغات.

برج الثور:

هدية اللحظة الأخيرة التي كنت ترغب في شرائها لشخص مميز قد تراوغك اليوم.

برج الجوزاء:

قد يبدو كل شيء خطأ بالنسبة لك اليوم، فالمنزل لا يبدو على ما يرام، والأثاث يحتاج إلى تعديل، وربما لست سعيدًا أيضًا.

برج السرطان:

قد تكون طاقتك متباطئة اليوم، وقد يكون من المفيد لك بذل الجهد، وبعدها استمتع بالخروج لأمسية ترفه بها عن نفسك.

برج الأسد:

يكشف فحص سريع لرصيدك المصرفي أنه أقل قليلاً مما كنت تتوقعه، ربما لن تصاب بالذعر، لكنك تشعر ببعض الإحباط، لذا يجب الالتزام بخطة مالية.

برج العذراء:

أنت مقصر في الاهتمام بأسرتك وشريك حياتك، فحاول أن تلقي نظرة موضوعية وأنجز أكبر قدر ممكن ثم اذهب إلى المنزل لقضاء وقت مميز مع عائلتك.

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برج الميزان:

يمكن أن تلتقي اليوم مجموعة مهتمة بالروحانيات وقد تنجرف معهم وتشعر بالراحة تجاههم، وتعبر عن امتنانك لهم لتقديمهم الدعم لك.

برج العقرب:

كانت أمور الحب تسير على ما يرام بالنسبة لك مؤخرًا، لكنك اليوم قد تكون وحيدًا وغير قادر على الوصول إلى اهتمام رومانسي حالي أو محتمل.

برج القوس:

ستجد حساباتك المصرفية اليوم أقل مما كنت تعتقد، لكن لا تفقد الأمل، حيث هناك العديد من الطرق لديك لتعويض هذه النقص، ومنها خفض النفقات حتى تظل مواردك المالية في مأمن.

برج الجدي:

فكر في المكان الذي تريد إجراء التغيير فيه، وبمجرد أن تتخذ قرار لا تتردد في تنفيذه، لأن الفرصة قد لا تأتي مرة ثانية.

برج الدلو:

قد تقابل شخصا اليوم تجده جذابًا ولكن تنسى الحصول على معلومات الاتصال الخاصة به، احتفظ بالورق والقلم في متناول يدك.

برج الحوت:

هل وضعت خططًا للحصول على اهتمام رومانسي في منزلك، لا تتعجل بالاستعداد، فمن المحتمل أن تتأخر شريكتك، ربما تدخلت أحداث خارجة عن إرادتها، وقد تضطر إلى الانتظار.