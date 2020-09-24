بعد انقطاع الطمث.. هشاشة العظام تهاجم النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن خطر إصابة المرأة بهشاشة العظام يرتفع بعد انقطاع الطمث؛ نظرا لأن تراجع انتاج هرمون الأنوثة "الاستروجين" يؤثر بالسلب على صحة العظام. وأضافت الرابطة أن هشاشة العظام ترفع بدورها خطر التعرض لكسور في حالة التعرض للسقوط، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة مواجهة خطر هشاشة العظام من خلال تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام، مثل الحليب والزبادي والبروكلي والكراث والكرنب الأخضر. كما يرفع فيتامين "د" من نسبة امتصاص الجسم للكالسيوم؛ لذا ينبغي تناول الأغذية الغنية بفيتامين "د" مثل الأسماك البحرية الغنية بالدهون (السلمون والماكريل) والأفوكادو. وفي الوقت ذاته ينبغي الإقلال من شرب الشاي الأسود والقهوة؛ نظرا لأنهما يرفعان معدل تصريف الكالسيوم عبر الكلى.

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