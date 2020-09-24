فيديو.. "لحظة مؤثرة" لرجل يحتضن ابنه المختطف منذ 40 عاما لأول مرة

علاقات و مجتمع

أثارت قصة اختفاء طفل في الصين بعد اختطافه لمدة 40 عاما، مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها على نطاق واسع، حيث قابل الأب نجله لأول مرة واحتضنه.

تعود أحداث الواقعة حينما فوجئت الأم باختفاء طفلها في أحد الليالي، وحينها بدأت رحلة المعاناة في البحث عن الطفل والتي استمرت 40 عاما.

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وبدأت القصة في عام 1982 وتحديدا في 12 مايو، حيث غادر سو بينجدي والد الطفل، المنزل في زيارة لأحد الأقارب، تاركا باب المنزل مفتوحا.

وفي نفس اللحظة تسلل أحد الغرباء خاطفا الطفل، جين شوي، والذي كان يبلغ من العمر في ذلك الحين سنتين فقط.

وبحسب ما نشرت "ديلي ميل"، فإن العائلة التي عانت من الفقر دفعت الأب للبحث عن ابنه سيرا على الأقدام بين المدن والقرى بمساعدة بعض الجيران.

وقال الأب لوسائل الإعلام المحلية الهندية بأنه سيستمر في البحث عن ابنه المخطوف، الأمر الذي دفع السلطات المحلية لإطلاق حملة بحث عن الولد باستخدام اختبارات الحمض النووي، ليتم العثور على شوي.

وقابل الابن والده، يوم الخميس الماضي، في مشهد مؤثر، وقال الأب "انتظرت هذه اللحظة منذ 38 سنة، لم أكن أعتقد أنني سأقابل أحفادي أيضا".