الامارات | «فرسان الإمارات» يحتفل باليوم الوطني السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرسان الإمارات» يحتفل باليوم الوطني السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي عروضاً جوية مختلفة على كورنيش أبوظبي، مروراً على سفارة المملكة العربية السعودية بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك تعزيزاً لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي. وشارك الفريق بسبع طائرات من نوع ايرماكي (MB339)، التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية، يقودها نخبة من الطيارين المحترفين، الذين لهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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