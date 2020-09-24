الامارات | إلغاء الحفل الراقص في أوبرا فيينا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الحفل الراقص في أوبرا فيينا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الحكومة النمساوية، أمس، أن الحفل الراقص، الذي يقام سنوياً في دار أوبرا فيينا، لن يقام في فبراير المقبل، بسبب استمرار المخاطر الصحية.
يأتي الإعلان في أعقاب إلغاء مماثل لحفلات راقصة كانت ستقام في المدينة.
ويضع الإعلان ضغوطاً إضافية على قطاع السياحة الحيوي في فيينا، الذي يواجه تحذيرات بشأن السفر من العديد من الحكومات الأوروبية، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وقال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس: «لم يكن هذا القرار سهلاً، لكن اخترنا الإلغاء، إذ إن العدوى تحدث بشكل خاص في الحفلات والمهرجانات».
والحفل الراقص في دار أوبرا فيينا هو حدث سنوي، يجذب نحو 7000 من المشاهير والسياسيين ورؤساء المؤسسات، وأشخاصاً عاديين سنوياً، ويمثل ذروة موسم الحفلات الراقصة في العاصمة النمساوية.
ورقصة الفالس هي رقصة كبيرة في فيينا، إذ لا ينفق الراقصون المال فقط على تذاكر الرقصة، لكن على ملابس باهظة الثمن وتسريحات شعر ودروس رقص ومطاعم.
وحضر أكثر من 500 ألف حفلات الرقص بالمدينة الموسم الماضي، ما حقق إيرادات بـ140 مليون يورو (164 مليون دولار)، طبقاً لغرفة التجارة المحلية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.