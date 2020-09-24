الامارات | رامز جلال: انتظروا «أحمد نوتردام» ولا تخافوا

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شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال: انتظروا «أحمد نوتردام» ولا تخافوا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان رامز جلال عن جديده، بعيداً عن برامج المقالب الرمضانية، والذي سيكون عملاً سينمائياً.
ونشر النجم المصري «البوستر الدعائي» لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «أحمد نوتردام».
وكتب رامز، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فيلم #أحمد_نوتردام.. قريباً.. لا تخافوا.. ولكن هزروا!!».
واختتم الفنان تعليقه على الفيلم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، بـ«ربنا يتمّها على خير ويكملها بالستر».
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