الامارات | «لامكان أقل من الآن» في الطبق الطائر

شكرا لقرائتكم خبر عن «لامكان أقل من الآن» في الطبق الطائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق بعد غد معرض «لا مكان أقل من الآن 3» للفنانين ليندسي سيرس وكيث سارجنت، في مبنى الطبق الطائر بالشارقة.

يتناول المعرض الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2020، ويستمر حتى 26 ديسمبر المقبل، الإرث القاتم الذي خلّفه الاستعمار البريطاني ورحلة ليندسي سيرس في التاريخ بحثاً عن الحقيقة، وهو عبارة عن عمل تركيبي متعدد الوسائط مقدم على شكل سلسلة أو حلقات متتابعة، إذ عرض مرتين سابقاً في لندن وتاسمانيا.

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تستخدم سيرس وسارجنت في هذا العمل العناصر المعمارية لمبنى الطبق الطائر، بالاعتماد على تقرير نشرته أسبوعية «غلف ميرور» عام 1978 حول طبق طائر يحلّق في سماء دبي، وتروي قصة هبوط سائح فضائي، وافتتانه بالقوى التي تدفع البشر للتحرك استجابة لنبضة، أو إيقاع، محاولاً استيعاب الحياة على الأرض عبر الاستعانة بعلم الهندسة والإيماءات والحركات.

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