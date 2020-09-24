الامارات | عرض ثوب زفاف الأميرة بياتريس بقلعة وندسور

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ثوب زفاف الأميرة بياتريس بقلعة وندسور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرض الثوب الذي ارتدته الأميرة البريطانية بياتريس في حفل زفافها الصغير قبل شهرين، على الجمهور اليوم في قلعة وندسور، حيث أقيمت مراسم الزواج «السرية»، كما وصفها البعض.

وجرت مراسم زواج بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، على إدواردو مابيلي موتسي في القلعة الواقعة غربي لندن في يوليو الماضي، في حفل خاص لم يشهد الفخامة والصخب المصاحبين عادة لزواج أفراد العائلة المالكة. وكان الزوجان يخططان للزواج في مايو الماضي، لكن العزل العام الذي فرض بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وأدى إلى تقليل عدد المدعوين، أجبرهما على تعديل الموعد، وتنظيم حفل محدود، اقتصر على أفراد العائلة المقربين، وفي مقدمتهم الملكة التي تبلغ من العمر 94 عاماً.

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وارتدت بياتريس في الحفل ثوباً عاجي اللون من التفتا، من تصميم نورمان هارتنل. وأعيد تصميم الثوب الذي ارتدته أولاً الملكة إليزابيث في الستينات، وأقرضته حفيدتها لارتدائه يوم الزفاف.

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