الامارات | «دبي للمفروشات».. جددوا منازلكم بأفكار مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمفروشات».. جددوا منازلكم بأفكار مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم عدد من أفضل خبراء التصميم الداخلي والأثاث من دولة الإمارات، خلال مهرجان دبي للمفروشات، نصائحهم واستشاراتهم لسكان دبي وزوارها حول تجديد الغرف والمنازل، وإعادة ترتيبها وفق أفكار مبتكرة.

ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في إضافة لمسة عصرية على منازلهم الانضمام إلى سلسلة من الندوات الحوارية وورش العمل التفاعلية وجلسات الأسئلة والأجوبة وحلقات النقاش عبر الإنترنت، المصممة خصيصاً لضمان إلهام وتثقيف المصممين الناشئين ومحترفي التصميم الداخلي الطموحين، قبل الدخول في مشروعات جديدة للتصميمات المنزلية.

وتزور خبيرة التصميم الداخلي والمفروشات ومؤسسة «هوم كلوب ميدل إيست»، التي ساعدت الكثير من الأفراد والعائلات على إيجاد وتصميم وترتيب منزل أحلامهم، ريانون داوني-هيرست، «نخيل مول» لتشارك نصائحها للمساعدة على إعادة تصميم وترتيب المنازل بطريقة ناجحة. وستقود ريانون سلسلة من ورش العمل التثقيفية والتفاعلية اليوم 24 سبتمبر والأول والثامن من أكتوبر المقبل.

وتعقد جلستان، تبلغ مدة كل منهما 40 دقيقة في تمام الساعة 11 صباحاً و12 ظهراً من اليوم في مقهى «ستاربكس». وتُقام الجلسة الأولى تحت عنوان «النوم الأمثل والطاقة»، وتقدمها شيلينا جوخيا من ديكلاتر مي، وتدور حول موضوع ترتيب المنزل وتحقيق النوم الأمثل والطاقة. وتضم الجلسة الثانية منار كمال وأوس الزبيدي من إم إيه إنتريورز، وتحمل عنوان «الفخامة بتكلفة مقبولة»، وتركز على نصائح جديدة لإضفاء لمسة من الفخامة على المنزل بأسعار مقبولة.

وتستضيف ريانون يومي الأول والثامن من أكتوبر ورش عمل في متجر يوسك للأدوات المنزلية. وتتوافر الأماكن على أساس أسبقية الحضور. وستحظى هذه الفعاليات الملهمة والمفيدة بشعبية بين محبي الديكور المنزلي والمتسوقين داخل المول على حد سواء.

جولة افتراضية

يشارك في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات صانع المحتوى الجديد راجا إدريس، الذي سيأخذ المشاهدين في جولة افتراضية داخل سوق التنين، لتسليط الضوء على ما يحتويه من منتجات تلبي جميع متطلبات أصحاب المنازل التي تساعدهم على تجديد منازلهم بالكامل. وسيقدم راجا عدداً من أهم النصائح حول كيفية الحصول على أفضل الأسعار.

ويقدم راجا رحلة تسوق عبر الإنترنت داخل سوق التنين، في إطار سلسلة «How To» من مهرجان دبي للمفروشات، والتي تغطي أبرز جوانب تصميم المنازل، بما في ذلك إعادة تنسيق الحدائق ونصائح لإضافة لمسات جمالية على شقق الاستوديو، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحات وغيرها الكثير.

وتم بث أولى حلقات السلسلة عبر الإنترنت 21 سبتمبر الجاري، والتي دارت حول إعادة تنسيق الحدائق، في ما تستكشف الحلقة الثانية طرق تحسين وتجديد ديكور المنزل، وسيتم بثها في الخامس من أكتوبر. ويمكن مشاهدة الحلقتين على قناة «يوتيوب» الرسمية لسوق التنين.

ويستضيف سوق التنين أيضاً فريقاً من خبراء التصميم الداخلي واستشارات تصميم المنازل من الأول إلى الـ10 من أكتوبر، لتقديم نصائح مجانية إلى المتسوقين. ويمكن متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لسوق التنين لمزيد من المعلومات.

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تجديد ومساعدة

وإلى جانب ورش العمل الممتعة والغنية بالمعلومات والبرامج التثقيفية عبر الإنترنت، تعاون مهرجان دبي للمفروشات مع عدد من أفضل المتخصصين في تنظيم وتجديد المنازل في المدينة، لمساعدة السكان والزوار على إعادة ترتيب وتنظيم منازلهم.

ويشارك كل من ديكلاتر مي وذا بريذنج روم وسارة جونسون كوسلتانسي في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات بمجموعة من العروض المصممة لمساعدة الزوار على استكشاف فوائد ترتيب وتنظيم المنزل.

وفي إطار العروض الترويجية لمهرجان دبي للمفروشات، تقدم ديكلاتر مي تخفيضات على خدماتها بنسبة 15%. ويمكن للسكان والزوار الذين يستخدمون الرمز DHF15 عند تعبئة نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني www.decluttrme.com، حجز فئة الخدمات البرونزية لمدة أربع ساعات أو فئة الخدمات الفضية أو الذهبية لمدة ثماني ساعات بأسعار رائعة.

ويقدم خبراء ذا بريذينج روم، المتخصصون في إعادة ترتيب وتبسيط المنازل، لزوار مهرجان دبي للمفروشات فرصة ترتيب منازلهم بطريقة احترافية، مع خدمة مجانية لمدة ساعتين عند حجز جلسة مدتها ست ساعات. ويمكن للعملاء حجز جلستهم عبر حساب «إنستغرام» @breathing_room_dubai مع استخدام الرمز «BREATHE» للاستفادة من هذا العرض.

وتعد شركة سارة جونسون كونسلتانسي الرائدة في مجال استشارات التصميم الداخلي والمفروشات المنزلية، إحدى أهم الإضافات لدورة العام الحالي من مهرجان دبي للمفروشات. ويمكن للعملاء الحصول على نصائح احترافية من الخبراء حول أحدث التصاميم العصرية المناسبة لمنازلهم، وذلك من خلال استخدام الرمز DHF عند تعبئة نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني www.sarahjohnson-consulting.com للاستمتاع بجلسة استشارة حصرية مجاناً لمدة 45 دقيقة.

أدوات ومنتجات

تشمل فعاليات مهرجان دبي للمفروشات أيضاً سلسلة من أسواق المفروشات والأدوات المنزلية المتميزة، التي تضم منتجات مصنوعة من قبل خبراء الأدوات المنزلية الموهوبين، إضافة إلى المبدعين والمصممين والحرفيين من جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات. وتقدم هذه الأسواق للزوار فرصة اختيار منتجات فريدة ومتنوعة من المنتجات والإكسسوارات المنزلية وغيرها. ويحتضن «سوق آرت»، الذي يُقام في مركز «تايمز سكوير» بمنطقة القوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من مهرجان دبي للمفروشات يوم 25 سبتمبر، 19 بائعاً من دولة الإمارات. ويعد «سوق آرت» مكاناً رائعاً للعثور على مجموعة مختارة من منتجات الديكور المنزلي الرائعة والفريدة من نوعها.

«سوق رايب»

يستضيف «نخيل مول» على نخلة جميرا في كل عطلة نهاية أسبوع من دورة العام الجاري من المهرجان، 10 من خبراء المفروشات والشركات من دولة الإمارات، في إطار فعاليات «سوق رايب» للمفروشات، الذي يدعم الخبراء ورواد الأعمال المتخصصين في مجال المفروشات من دولة الإمارات، ويروج لمنتجاتهم. ويفتح «سوق رايب» للمفروشات أبوابه من الساعة 10 صباحاً إلى السابعة مساءً خارج ردهة ديباتشيكا للطعام، ويضم مجموعة رائعة من المنتجات المصنعة يدوياً، مثل القطع الفنية المستوحاة من التراث الإفريقي، والشموع المعطرة، والمناشف، وأردية الحمامات، والأطباق والأوعية والأدوات المنزلية المرسوم عليها يدوياً، إلى جانب الكثير من المنتجات الأخرى.

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