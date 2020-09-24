الامارات | حمدان بن راشد: العلاقات الإماراتية السعودية تعززها روابط الدم والمصير

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد: العلاقات الإماراتية السعودية تعززها روابط الدم والمصير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقة أخوية تستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها الشراكة الأخوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، لتكون نموذجاً يُحتذى في بناء العلاقات الدولية التي تعززها روابط الدم ووحدة المصير.
وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.. «نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى عموم الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية».
وأضاف سموه «في هذه المناسبة العزيزة على قلبنا نسأل الله العظيم أن يحمي المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة العز والأمن والأمان والاستقرار لتكون دائماً وأبداً في مواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً».
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