الامارات | إطعام قط الجيران يستوجب المقاضاة.. في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إطعام قط الجيران يستوجب المقاضاة.. في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل يقضي قطك وقتاً أقل في المنزل بشكل متزايد؟ هل لا يشعر بالجوع كثيراً أيضاً؟ يمكن أن يكون جارك السبب! وعادة ما يكون السبب واضحاً، أن شخصاً آخر يحتضن القط، ويقوم بالاعتناء به وإطعامه. ومثلما هي الحال مع معظم الحيوانات الأليفة: الطريق إلى قلب القط هو معدته. ومن السهل للغاية جذب حب القطط بوجبة شهية، بحسب عالمة الأحياء الألمانية أورزولا باور، التي تنصح المتضررين بالتحدث إلى جيرانهم.

وإذا لم يُجد هذا نفعاً، فربما يجب الحصول على استشارة قانونية.

Advertisements

وفي معظم الأوقات، من الأفضل للمحامي أن يطلب كتابياً من الشخص الآخر أن يتوقف عن إطعام القط أو أخذه، بحسب باور.

وإذا استمر الجيران في إطعام القط، يمكن أيضاً التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news