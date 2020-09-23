نصائح للنساء للوقاية من هشاشة العظام.. "تناول الحليب والخضروات"

صحة

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء، أن خطر إصابة المرأة بهشاشة العظام يرتفع بعد انقطاع الطمث، بسبب تراجع هرمون "الاستروجين"، مما يؤثر في صحة العظام.

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ويجب على المرأة المهددة بالإصابة بهشاشة العظام تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام، مثل الحليب، والزبادي، والبروكلي، والكرات، والكرنب الأخضر، بحسب ما ذكره موقع "health line".

ويرفع فيتامين "د" نسبة امتصاص الجسم للكالسيوم، لذلك يجب تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك البحرية الغنية بالدهون مثل السلمون، والماكريل، والأفوكادو.

ويجب تقليل شرب الشاي الأسود والقهوة، لأنهما يرفعان معدل تصريف الكالسيوم عبر الكلى.