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لايف ستايل
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة.
وظهرت الفنانة بفستان أحمر من الستان، تميز بكونه دون أكمام، مع فتحة ساق واسعة ومكشوفة، مع "ربطة" من الخصر، بتوقيع "antarmode".
وتميزت "سمية" بتسريحة شعر إنسيابية منسدلة، لـ محمود عامر، مع أقراط طويلة، ومكياج سموكي هادئ، مُعلقة: "أحب نفسك واجعل من كل يوم عيد الحب".
وتفاعل العديد من المتابعون مع الجلسة التي سجلت الآلاف تسجيلات الإعجاب.
وفي الفترة الأخيرة أثارت الفنانة سمية الخشاب، الجدل حول خضوعها لجلسة تصوير داخل حمام السباحة مع شرائح البرتقال، ووصفها الجمهور وقتها بقولهم: "عصرت على نفسها برتقال".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، طرحها أغنية "عربية أنا"، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب في جلسة تصوير بفستان أحمر: "خلي كل يوم عيد حب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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