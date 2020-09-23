- 1/3
- 2/3
- 3/3
لايف ستايل
شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في الصور بصحبة حصان، مرتدية فستانًا أبيض، يشبه فساتين أميرات ديزني، وبشعر منسدل بعدسة دانيال صليب، وعلقت قائلة: الحصان لا يهتم بمدى معرفتك حتى يعرف مدى اهتمامك".
وشاركت سارة سلامة في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "يا أنا يا جدو"، بطولة أحمد بدير ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا ورنا سماحة وعبدالله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي، إنتاج شركة "دي لايت"، ومن إخراج عادل الأعصر.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة سلامة بإطلالة كالأميرات في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.