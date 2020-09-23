للوقاية من مضاعفاته.. 5 خطوات للسيطرة على السكري مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يتسبب إهمال مرض السكري في الإصابة بمضاعفات صحية، حيث قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مستمر إلى التعرض لتصلب الشرايين، وبالتالي تكون الجلطات البسيطة، التي قدد تتطور مع استمرار إهمال التعامل مع السكري.

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