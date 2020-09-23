احذر: هذه العادات في عملك تخصم من رصيدك المهني.. منها الشكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

جلوسك في العمل لفترة طويلة وشعورك بالراحة مع زملائك، يجعلك تفعل بعض العادات التي لا يجب عملها في مكان العمل.

معظم العادات شائعة ويتبعها العديد من الموظفين، فحاول التوقف عنها وانتبه إلى عملك وانجز مهامك في الوقت المحدد للعمل، وهذه العادات هي كالتالي وفقًا لموقع "the typical twenty something":

- الشكوى:

من أكثر العادات غير المهنية، سواء كنت تشتكي من العمل أو حياتك الشخصية، وحافظ على صورتك الإيجابية كي تكون أكثر احترافية.

- تصفح وسائل التواصل الاجتماعي:

غير محبب في العمل، خاصًة إذا كان بإمكان زملائك في العمل يرون شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يجعلك ذلك كسولًا أو لا تعمل بجد، ومن المهم أن تحافظ على انطباعك إيجابيًا في العمل.

- التأخر في الاجتماعات:

سلوك غير صحيح، يجعلك تبدو لا تعمل مع فريق العمل وكأنك شخص منفرد، فاحرص على أن تكون تأتي في موعدك حتى تتمكن من عرض وجهز نظرك مع فريقك.

- مقاطعة زملائك في الحديث:

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إذا كنت تقاطع زملائك في العمل بشكل متكرر، فهذا سلوك غير مهني فحاول أن تتجنبه وابدأ حديثك بعد انتهاء الشخص الذي يتحدث.

- الثرثرة:

إذا كنت تتحدث مع زملائك كثيرًا في العمل قد ينتهي بك الأمر بالظهور بمظهر غير لائق، وحاول أن تبتعد عن المعلومات الكاذبة، وابتعد عن الأشخاص الذين يثرثرون في العمل.

- تناول الأطعمة ذات الرائحة الكريهة:

احضار الأطعمة ذات الرائحة الكريهة إلى مكتبك لأنه قد يلفت الانتباه إليك ويجعلك تبدو غير مهنيا، ويجعل الآخرون يربطونك بشكل سلبي.

- التأخير عن موعد العمل:

يجعلك تبدو شخص مستهتر، وسينظر إليك الآخرون على أنك كسول ولم تهتم بعملك.

- المبالغة:

المبالغة في مشاركة حياتك الشخصية في العمل مع أصدقائك ليس صحيح، فحياتك الشخصية ليست كتاب مفتوح للآخرين ومن الأفضل أن تجعلها سر.