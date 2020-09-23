ما الذي يحتاجه جسمك عندما تشتهي أنواعا معينة من الأطعمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أحيانا تذهب للنوم وتستيقظ وأنت لا تزال تفكر في تناول قطعة الشوكولاتة اللذيذة، أو ثمرة الطماطم، ويمكن أن تشير هذه الأنواع وتخبرنا بكل ما يحتاجه جسمنا في الواقع، ولكن وفقا لبعض الباحثين، قد تشير أيضا إلى أنك تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية، حسب ما نقل موقع "brightside".

1- الشوكولاته الداكنة:

تحتوي بعض الشوكولاتة الداكنة على مادة الكافيين ويساعد هذا المكون على تعزيز اليقظة وإمداد الجسم بالطاقة، نظرا لأنه يحفز الجهاز العصبي المركزي، لذلك، في كل مرة تشعر فيها بالتعب والنعاس، ترغب في تناول قطعة من الشوكولاتة لتصبح أكثر إنتاجية، والخيار الثاني الذي يفسر سبب شغفك بالشوكولاتة الداكنة هو أنك تحتاج إلى المغنيسيوم.

2- زبدة الفول السوداني:

بشكل عام، زبدة الفول السوداني غنية بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدر للبروتين ومضادات الأكسدة والدهون والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، ويمكنك أيضا أن تشتهي زبدة الفول السوداني بسبب نقص التغذية.

3- الآيس كريم:

غالبا ما ترتبط الرغبة في الآيس كريم بنقص الحديد، وهناك تفسر أخر بأنه قد يزيد من اليقظة إذا كنت تعاني من نقص الحديد مع فقر الدم، وقد يشير تناوله أيضا إلى التوتر والمشاكل العاطفية.

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4- المعجنات:

المعجنات غنية بالكربوهيدرات، لذلك فإنك تشعر بالرضا بعد تناول شريحة من الكعكة لأن هذه السعرات الحرارية الكثيرة تمنحك الكثير من الطاقة بسرعة.

وأيضا يشير اشتهاء جسمك إلى تناول المعجنات إلى أنه يفتقر إلى الكروم أو النيتروجين، ويربط بعض الباحثين بين الرغبة في تناول الكربوهيدرات وانخفاض الحالة المزاجية والتوتر.

5- اللحوم والهامبرجر:

إذا كنت بدأت فجأة في اشتهاء الهامبرجر واللحوم، ففكر فيما يجعلك تشتهيه بالضبط، فقد يكون البروتين والحديد والزنك وفيتامين ب الموجود في اللحوم، تشير إلى أنه ربما يفتقر جسمك إلى هذه العناصر الغذائية.

6- مشروبات الصودا:

الصودا تحتوي على حمض الفوسفوريك الذي يتدخل ويرشح الكالسيوم والمغنيسيوم من عظامك، لذا إذا كنت تتناول زجاجات من الصودا كل يوم، فهناك احتمال أن تكافح من أجل الحصول على ما يكفي من هذين المغذيين.