لابتسامة بيضاء.. 6 وصفات منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يعاني بعض الأشخاص من اصفرار الأسنان، وما يسببه من إحراج شديد عند الابتسام أثناء التواجد مع الآخرين، وبالرغم من أهمية تفريش الأسنان بالمعجون يوميًا، ومضمضة الفم بالغسول المطهر بعد الوجبات، إلا أنها لا تمتاز بفعالية كبيرة في التخلص من الاصفرار. لقراءة المزيد : ابتسامتك صفراء؟.. 6 وصفات منزلية لاستعادة بياض الأسنان

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