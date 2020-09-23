6 أسباب لظهور شعر في ذقن المرأة.. بعضها خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

وجود الشعر في أماكن ظاهرة غير متوقعة وخاصًة في وجه المرأة من الأمور المزعجة، وواحد من هذه الأماكن هي الذقن.

ظهور الشعر في الذقن يسبب إحراجا كبيرا للمرأة، لأنه في منطقة صعبة وعادًة لا تلاحظها، وإذا ظهر مرة واحدة يكون طبيعيًا، ولكن ما سبب ظهوره بشكل متكرر؟

ذكر موقع "stylecraze" أن ظهور الشعر في ذقن المرأة مشكلة صحية وليست تجميلية، ويمكن أن يشير للإصابة بحالة صحية تسمى الشعرانية، والتي قد ترمز إلى مشكلات صحية أساسية قد يعاني منها الجسم لذلك يجب إجراء الفحوصات الطبية.

وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك تجد الشعر على الذقن.

- الجينات:

قد يؤثر التركيب الجيني على نمط نمو الشعر، ويقال إن الشعرانية وراثية فإذا كان أقاربك من الأمهات مثل الجدة أو الأم أو الخالات أو الأخوات لديهم شعر ذقن في سن معين، فمن المحتمل أيضا أن تصاب به في نفس الوقت تقريبًا.

- الاختلالات الهرمونية:

يمكن أن ترتبط حالة الشعرانية أيضًا بمستويات أعلى بشكل غير عادي من الهرمونات الذكرية التي تسمى الأندروجينات في جسم الأنثى، وعادة ما تنتج أجسام النساء هذه الهرمونات الذكرية، ولكن تكون مستوياتها منخفضة وبالتالي لا يظهر أي شيء غير طبيعي خارجها.

ولكن إذا كانت أجسام الإناث تنتج كميات أعلى من الأندروجين، فيمكننا أن نرى التأثيرات مثل شعر الذقن أو الصوت الأجش أو حب الشباب أو الثدي الأصغر لدى النساء.

- الشيخوخة:

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تسبب مرحلة الطمث العديد من التقلبات الهرمونية وتنتج أجسام النساء كميات أقل من هرمون الإستروجين، وإذا كان نمو الشعر في الشفة العليا أو الذقن ملحوظًا في هذا العمر، فهناك احتمالية كبيرة لحدوث اختلالات في سن اليأس.

- تكيس المبايض:

هناك اختلال هرموني يظهر في أجسام النساء وهو متلازمة تكيس المبايض، والتي تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، ومشاكل الخصوبة بسبب تكوين كيس في المبايض بدلاً من البويضات السليمة، والشعرانية.

فإذا كنت في سن الإنجاب ووجدت نموًا للشعر في مناطق الذقن أو الصدر، فيجب أن تفحصي نفسك فمن الممكن أن تكوني مصابة بتكيس المبايض.

- متلازمة كوشينج:

إذا كان الجسم ينتج كمية زائدة من هرمون الإجهاد الكورتيزول، أو يتعرض لأدوية تحتوي على هرمونات مماثلة، فتحدث تغيرات كبيرة في الجسم ويمكن أن تظهر من خلال الأعضاء والانسجة المختلفة ويطلق عليهم متلازمة كوشينج، ونمو الشعر في الذقن هو أحد هذه الآثار الجانبية، فيمكن أن تشمل التأثيرات الأخرى مرض السكري وزيادة الوزن وعلامات التمدد وضعف العضلات وضعف النمو عند الأطفال.

- تضخم الغدة الكظرية الخلقي:

تضخم الغدة الكظرية من الظواهر الخلقية التي تظهر منذ الولادة، وهي تسبب نقص إنزيم حيوي ضروري، ما يجعل الجسم يزيد من إنتاج الهرمونات الذكرية فيظهر شعر الذقن.

كيفية التخلص من شعر الذقن؟

هناك طرق عديدة لإزالة شعر الذقن، أبسطها وأسرعها هو استخدام الملقاط أو إزالته بالشمع أو استخدام بوردة التشقير إذا لم يكن طويلا وخشنا.

أما عن الخيار الأمثل فهو العلاج بالليزر، ولكنه يكون علاج سطحي دون علاج المشكلات الهرمونية من الجذور التي تتطلب تدخل من الطبيب.