فساتين وجلابيات ناعمة من وحي هنادي الكندري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - هنادي الكندري، ممثلة ومذيعة كويتية، قدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح منذ بداية 2012، وحازت على عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثلة دور أول مناصفة من مهرجان "المميزون في رمضان"، وجائزة أفضل ممثلة دور أول والأقوى أداءً وتأثيرًا في المشاهد من نفس المهرجان في أعوامه المختلفة. وعلى صعيدها الشخصي، تمتاز هنادي بانتقاء أفضل الملابس المناسبة لقوامها وعمرها ومجتمعها العربي، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- منها عدة تصميمات لجلابيات وفساتين أنيقة، فاختاري منها ما يناسب شخصيتك.

فساتين خضراء من هنادي الكندري

فساتين خضراء

اعتمدت هنادي الكندري في أحدث إطلالاتها على الفساتين الخضراء بتصميماتها المختلفة، ومن أبرز خياراتها ارتدت فستانًا ميدي أخضر مزينًا بكشكشة بسيطة في المنتصف وأكمام واسعة وطويلة، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج والمجوهرات الذهبية، أما في الإطلالة الثانية فقد تأنقت بفستان أخضر واسع مزين بفتحة السبعة في الصدر، ومصمم بأكمام قصيرة وكشكشة في الأسفل، لخيار عصري، وقد زينته بأساور ملونة وتسريحة الشعر المجعد ليمنحها مظهرًا شبابيًّا.

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خيارات الجلابيات الواسعة لإخفاء عيوب الجسم

خيارات الجلابيات الواسعة

إن كنتِ تقصدين الظهور بالجلابية لإخفاء الوزن الزائد وظهورك بقوام ممشوق وإطلالة أنيقة متماشية مع التقاليد الخليجية، فيمكن أن تلهمك هنادي عدة إطلالات؛ حيث ظهرت بجلابية خضراء مزينة بدرجات مختلفة من الأخضر المزين برسوم ذهبية أنيقة، وأطلت بجلابية سوداء مزينة بالزهور الزرقاء الضخمة بطريقة عصرية، كما اختارت جلابية واسعة بذات التصميم مزينة برسومات اللون الأزرق والفوشيا والأخضر والأصفر بطريقة حيوية، ونسقت جلابية بيضاء مزينة من الأطراف بالزهور الصفراء والنقوشات السوداء لمظهر عربي أنيق.

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فساتين عصرية مزينة بطبعات من هنادي الكندري

فساتين عصرية

تفضل الكثيرات من الفتيات خيارات الفساتين المنقوشة؛ لكونها تضفي المزيد من الأنوثة والأناقة على مرتديها، ومن أحدث إطلالات هنادي اخترنا لكِ إطلالتين، حيث صُمِّمَ الفستان الأول باللون الزهري المزين بأكمام منفوخة وبمطاط في الخصر وأطراف الأكمام، وزُين التصميم بالزهور المتناثرة بأسلوب أنثوي مبهر، وأكملت هنادي جمال الإطلالة بتسريحة الشعر الويفي والحذاء البيج مع المكياج الزهري، أما في الإطلالة الثانية فتألقت بفستان أسود ميدي مصمم بقصة مستطيلة ومزين بطبعات صفراء، وأكملت جمال مظهرها البسيط بتسريحة مجعدة للشعر مع المكياج البني.

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موديلات الجلابيات الشبابية

موديلات الجلابيات الشبابية

اختارت هنادي الكندري العديد من التصميمات للجلابيات الشبابية، ومن أبرز خياراتها استوحينا لكِ عدة تصميمات؛ حيث جاءت الجلابية الأولى بالترتر الفضي في الأكمام والجيوب ومنطقة الصدر، وزُينت بأكملها باللون الأخضر السماوي ليمنحها مظهرًا حيويًّا، وتزينت في هذه الإطلالة بتسريحة الويفي للشعر مع المكياج المرتكز على تدرجات اللونين الزهري والبني، وفي الإطلالة الثانية تجملت هنادي بجلابية خضراء واسعه مزينة برسومات برتقالية وصفراء بطريقة عربية، وأكملت إطلالتها البسيطة بتسريحة الويفي للشعر، وفي مظهر أنيق وعصري ارتدت جلابية زرقاء بدرجة النيلي الساطع المزين بخطوط بيضاء وصفراء بسيطة لخيار مفعم بالحياة، وفي الإطلالة الأخيرة ظهرت بجلابية بنية مزينة برسومات اللون البنفسجي لخيار أنثوي بسيط.