كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - تعد المذيعة اللبنانية كارلا حداد من أكثر المذيعات أناقة، إذ تحرص دائماً على الظهور بإطلالات مميزة وراقية سواء في برامجها أو في حياتها اليومية.

ومنذ أيام قليلة احتفلت كارلا حداد بزواجها في حفل عائلي صغير، ظهرت خلاله في غاية الأناقة والجمال.

وفي هذا الألبوم، يقدم لك "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات كارلا حداد خلال الصيف، لتستوحي منها الإطلالة التي تناسبكِ

كارلا حداد بفستان زفاف

كارلا حداد بفستان زفاف

حرصت كارلا حداد على الظهور بإطلالة راقية وأنيقة في حفل زفافها، مرتدية فستان من الدانتيل الأوف وايت للمصممة ماريان بشارة، التي قامت بتصميم تنورة الفستان من الكشكش الدانتيل، مع أكمام طويلة ورقبة عالية من الدانتيل.

واعتمدت كارلا حداد مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر ذيل الحصان، مع غرة مقسومة من المنتصف.

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كارلا حداد بفستان نيون قصير

كارلا حداد بفستان نيون قصير

ظهرت كارلا حداد في إحدى حلقات برنامجها Fi Male، بفستان قصير من النيون الأخضر، وتصميم الماكسي، ذو رقبة عالية وتنورة تصل حتى الركبة.

واعتمدت كارلا حداد مع الفستان الماكسي، تسريحة شعر ويفي منسدلة على الكتفين، مع حذاء أوف وايت بكعب عالٍ.

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كارلا حداد بفستان تايجر

كارلا حداد بفستان تايجر

في إطلالة مختلفة ومميزة، ظهرت كارلا حداد في أحدى جلسات التصوير وهي ترتدي فستان حرير بنفشة التايجر، وهو الفستان الذي تم تصميمه بأكمام وتنورة طويلة، مع حزام أسود عريض على الخصر.

واعتمدت كارلا حداد مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر البف مع الكعكة المرفوعة، وغرة منسدلة على جانبي الوجه.

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كارلا حداد في إطلالة كاجوال

كارلا حداد في إطلالة كاجوال

على الرغم من أناقة وجمال كارلا حداد في الإطلالات التي تعتمد على الملابس والفساتين السواريه، إلا أنها تحرص أيضاً على الظهور بنفس الأناقة في الإطلالات الكاجوال.

وفي إطلالة كاجوال لأوقات النهار خلال فصل الصيف، اختارت كارلا حداد تيشرت أبيض واسع، مع بنطلون قصير من القماش البيج ذو الجيوب الواسعة.

كارلا حداد

وفي إطلالة أكثر جرأة وبساطة، ظهرت كارلا حداد في أحد مشاويرها النهارية، وهي ترتدي شورت رياضي قصير باللون الأخضر النيون من ماركة أديداس، مع تيشرت أبيض واسع بنقوش كرتونية، وشنطة وسط أنيقة بنفس لون الشورت، وهي الإطلالة التي اعتمدت معها حذاء رياضي أبيض.

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كارلا حداد في إطلالة صيفية مع ابنتها

كارلا

تحرص كل أم على اختيار أجمل الأزياء لابنتها، كي تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة، وهو ما تفعله أيضاً كارلا حداد.

واختارت كارلا أن تظهر مع ابنتها بفستانين يحملان نفس التصميم واللون، في إحدى الإطلالات الصيفية المميزة، حيث اعتمدت فستان واسع من القطن باللون الأزرق، ذو ظهر مكشوف، مع قبعة كبيرة من الخوص.