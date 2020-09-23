منها الفازلين.. 6 طرق منزلية للتخلص من النمل

لايف ستايل

تستوطن العديد من أسراب النمل في زوايا المنزل، وعلى الأطعمة، الأمر الذي يُسبب حالة من الذعر لدى الكثير، في المقابل تخشى العديد من ربات البيوت من استخدام المبيدات لما تشكله من ضرر على الصحة.

وفيما يلي عدة طرق منزلية للتخلص من النمل، نقلا عن موقعي "واشنطن بوست" و"ويكي هاو".

الطعام "ماكر"

يمكن الاعتماد على طعام "ماكر"، في قتل النمل، وهو عبارة عن مادة سامة تباع في المتاجر تشبه السكر، ولها تأثير فعال.

محلول السكر وصودا الخبز

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يمكن خلط جزء من السكر مع صودا الخبز ووضع الخليط في أوعية صغيرة أو أغطية، ويتم ترك المحلول ليجذب الحشرات، فصودا الخبز قادرة على قتلهم.

الزيوت العطرية

يمكن لبعض الزيوت العطرية، أن تطرد النمل من المنزل، كل ما عليكي فعله هو أن تختاري أحد هذه الزيوت العطرية فقط، وتضعي بضع قطرات منها على كرة قطنية وتمسحي بها أماكن تواجد النمل في المنزل.

يمكنك استخدام زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي.

الفازلين

يمكن عمل فخ للإيقاع بالحشرات، وذلك من خلال وضع الفازلين في وعاء صغير وإضافة السكر أو الطحين لجذب الصراصير والنمل.

أكتومثرين

يستخدم دواء "أكتومثرين" في القضاء على النمل، هو دواء خاص لعلاج الجرب، والطريقة الصحيحة للاستخدام حتى لا يكون هناك تأثير ضار على الأفراد، هي رشه من خلال بخاخة على المناطق المختلفة، وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء.

الخل

يوضع نصف كوب من الخل في ماء المسح، وتمسح جميع أركان المنزل به.