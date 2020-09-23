الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد: أدام الله أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: أدام الله أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأشقاء في المملكة بهذه المناسبة الوطنية.

ونشر صاحبا السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على صفحتي سموهما على «تويتر» فيلماً قصيراً يعبر عن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات والسعودية مرفقاً بالرسالة الصوتية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة سموه: «رسالتي وأخي محمد بن زايد للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في يومهم الوطني المجيد.. أدام الله مجدهم وعزهم وأدام أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً».

وأضاف سموه في الرسالة الصوتية: «إخواني الشعب السعودي العزيز، أبارك لكم وأبارك لقيادتكم الرشيدة، الملك سلمان حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نبارك لكم اليوم الوطني المجيد، شعبنا يحتفل اليوم معكم، ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليكم عزكم ومجدكم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في رسالته الصوتية: «أهلنا وإخواننا في المملكة العربية الشقيقة، كل عام وأنتم في خير وعز وتقدم، في يومكم الوطني الـ90 مسيرة وطن مباركة يرعاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وإنجازات مشهودة يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.. إخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة، لأننا شعب واحد ومصيرنا واحد، عزكم من عزنا وفرحتكم فرحتنا، فالإمارات والسعودية يجمعهم تحالف قوي، وشراكة عميقة، وروابط تاريخية، أدام الله الخير والبركة على أرض الحرمين الشريفين والأخوّة بين الشعبين الشقيقين.. حفظكم المولى».

وفي تغريدة سموه قال سمو الشيخ حمدان بن محمد، للأشقاء في المملكة العربية السعودية «دامت رايتكم خفاقة ومملكتكم آمنة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.. باسم قيادة وشعب الإمارات نبارك لكم هذا اليوم المجيد».

نائب رئيس الدولة:

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• «شعبنا يحتفل اليوم معكم، ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليكم عزكم ومجدكم».

ولي عهد أبوظبي:

• «إخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة، لأننا شعب واحد ومصيرنا واحد، عزكم من عزنا وفرحتكم فرحتنا».

ولي عهد دبي:

• «دامت رايتكم خفاقة ومملكتكم آمنة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.. باسم قيادة وشعب الإمارات نبارك لكم هذا اليوم المجيد».

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