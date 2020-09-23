بعد 43 يوما من وفاته.. صديقة مصطفى حفناوي تحقق أمنيته: "علمتها الصلاة"

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، لاتزال تعيشها اليوتيوبر مرام محمود، إحدى الصديقات المقربات لليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، والتي بدت واضحة خلال منشوراتها وتفاعلاتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فدائمًا ما كانت تشارك التفاصيل والذكريات التي جمعت بينهما.

وبعد أكثر من 43 يومًا من رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوي، استطاعت مرام تحقيق الطلب الذي طلبه منها قبل وفاته خلال محادثتهم عبر تطبيق الرسائل "واتساب"، إذ دار بينهما حديث عن ابنة شقيقتها التي طلب منها تعليمها الوضوء والصلاة عن قرب، إذ قال خلال "متقلهاش صلي بخناق، مصلتش معاكي صلي أنتي قدامها، علميها الوضوء، هتفرحي أوي لو كنتي سبب في كدا".

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وشاركت اليوتيوبر المحادثة التي دارت بينهما فيما قبل، وصورة لها برفقة ابنة شقيقتها وهن يرتدين الحجاب، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "علمتها.. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يارب".

واستعانت اليوتيوبر "مرام" بدعاء وضعه "حفناوي" عبر حسابه بالترحم على فتاة تدعى "آلاء أحمد"، ضمن المعلومات التعريفية عبر حسابه، قائلًا "اللهم أرحم من رحل عني ولم يرحل مني.. آلاء أحمد"، لتضعه هي الأخرى، مستبدلةً اسم الفتاة باسم حفناوي.

علاقة مرام محمود ومصطفى حفناوي

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، وصديقته مرام محمود، والتي ظهرت بصفة خاصة خلال الأيام الماضية منذ دخوله في غيبوبة كاملة، أدت لمكوثه في المستشفى، إذ كانت حريصة على زيارته كل يوم ومرافقته في محنته.