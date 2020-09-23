"هند" تستغيث: تعرضت للضرب للموافقة على الزواج من ابن عمي عنوة

علاقات و مجتمع

"عيال عمي اتهجموا عليا وضربوني" كانت بداية الاستغاثة التي نشرتها هند محمد العمدة، عبر مقطع فيديو على "الفيسبوك"، من قرية الخرانقة بمركز قوص بمحافظة قنا.

وذكرت "هند" في الفيديو أنها تعرضت لأشكال عنف مختلفة للموافقة على الزواج من ابن عمها، "عيال همي اتهجموا عليا وكنت هموت وجابوني بالتوك توك للبيت، وقالوا لأبويا لو مكتبتش الكتاب هناخد منك أرضك".

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حاولت "هند" الهروب ولكن انتهت محاولاتها بالفشل، "كانوا خايفين على الميراث يروح لحد تاني، وبالتواطؤ مع المأذون كتبوا الكتاب وأنا مش راضية"، مستطردة: أنا ماليش حد ولا إخوات وأبويا كتب الكتاب غصب عنه".

وأضافت الفتاة أنها حررت محضرا بالواقعة في مركز قنا، وطلبت عمل كشف طبي لإثبات الضرب الذي تعرضت له، "أنا عملت الفيديو علشان تنقذوني قبل ما أموت ومليش حد".

الأجهزة الأمنية تتحرك بعد بث مقطع الفيديو

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تحركت بشكل عاجل، لفحص الشكوى التي تقدمت بها إحدى الفتيات، عبر مقطع فيديو بثته على موقع "فيسبوك"، استغاثت فيه بالأمن لحمايتها من أبناء عمومتها، الذين اتهمتهم باختطافها والتعدي عليها بالضرب، لإجبارها على الزواج من أحدهم عنوة.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مركز شرطة قوص، التابع له محل الواقعة، لم ترد إليه أي بلاغات بشأن الواقعة، مضيفًا أنه يجري فحص ما جاء في استغاثة الفتاة، وتُدعى "هند عربي العمدة"، بعد نشر الفيديو، لكشف ملابسات الواقعة.